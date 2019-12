PSG : Mbappé dépasse Neymar, Paris confirme

Dans : PSG.

Le maillot de Kylian Mbappé est désormais le numéro 1 des ventes au PSG, Neymar étant dépassé par la star française. La roue a tourné et le Brésilien le sait.

Cela pourrait être anecdotique mais dans le football business cela a une importance énorme, au moment de faire les comptes. Après Noël qui est une période massive de vente dans les boutiques, le Paris Saint-Germain l’a constaté en 2019, les maillots les plus vendus sont ceux floqués au nom de Kylian Mbappé, alors que l’an dernier Neymar raflait la grosse majorité des ventes explique L’Equipe. Et même si les événements du dernier mercato ont contribué à plomber l’image de la star brésilienne, le champion du monde français profite lui d’une image toujours aussi bonne et qui justifie de lâcher 90 euros pour acheter sa tunique floquée du numéro 7.

La folie Mbappé devient mondiale

Et il n’y a pas qu’au niveau du merchandising que Kylian Mbappé provoque un énorme engouement. « Au PSG il est le joueur le plus sollicité par les médias, au même niveau que Neymar, et très très loin devant le reste du peloton », explique le quotidien sportif. Et si l’on regarde du côté de l’équipe de France, le phénomène est encore supérieur, que ce soit en terme de merchandising que d’intérêt médiatique, Kylian Mbappé étant un phénomène mondial et plus uniquement franco-français. De quoi évidement expliquer les énormes efforts financiers envisagés par le Paris Saint-Germain pour conserver la star française plus longtemps. Pour 32ME par an c'est cadeau ou presque.