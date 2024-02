PSG ‍: Mbappé dégoûte la France, un ancien coéquipier confirme

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a fait son choix : il quittera le PSG en fin de saison. Son départ fait logiquement beaucoup parler même si les joueurs de Ligue 1 commencent à être lassés par les questions sur le sujet.

Le PSG va devoir lancer un nouveau projet sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Le champion du monde 2018 a pris la décision de ne pas prolonger et donc de partir. Le Real Madrid tient la corde et le rêve de toutes les parties va voir le jour. Pour Paris, il faudra s'en remettre et vite rassurer sur le projet de Luis Enrique. En tout cas, en Ligue 1, le départ de Mbappé fait beaucoup parler. Des joueurs du championnat sont questionnés sur le sujet. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Marcin Bulka ne dira pas le contraire. Ancien coéquipier de Mbappé au PSG, le Polonais est lassé par ce dossier et n'a pas manqué de le faire savoir après OL-Nice.

Mbappé, Bulka en a sa claque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcin Bułka (@marcinbulka1)

Devant la presse, le portier polonais s'est en effet lâché face à une journaliste concernant le prodige français, qui fera ses bagages l'été prochain : « Pourquoi ça doit nous toucher ? (…) Madame, on joue à Nice donc ça ne nous concerne pas (il montre son écusson, ndlr). Ce n’est pas notre problème. Ces questions il faut arrêter un peu car ça ne sert à rien ». Kylian Mbappé sera donc vite oublié pour Marcin Bulka, qui a en plus quitté la salle de presse passablement agacé. Avec le départ du Français néanmoins, le football français va perdre l'une de ses stars. Pas forcément une bonne nouvelle concernant les droits télévisuels et Vincent Labrune. A noter qu'avant Marcin Bulka, c'est le Toulousain Moussa Diarra qui avait poliment rétorqué à un journaliste que le choix de Mbappé ne l'intéressait pas du tout.