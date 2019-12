PSG : Mbappé déboule au Qatar, pour le tourisme mais pas seulement

Dans : PSG.

Officiellement en vacances depuis la victoire parisienne face à Amiens samedi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé s’est rendu au Qatar en cette fin d’année 2019.

En effet, l’attaquant de 21 ans a décidé de se rendre à Doha pour fêter son 21e anniversaire. Mais comme le rapporte RMC, le champion du monde 2018 n’a pas fait le déplacement jusqu’au Qatar que pour y visiter le pays. En effet, l’avant-centre du Paris Saint-Germain a suivi des soins dans le très prisé centre médical d’Aspetar, dédié aux sportifs de très haut niveau. C’est dans cet établissement que Julian Draxler et Thilo Kehrer se sont rendus cet automne afin de revenir plus fort et plus vite de leurs pépins physiques.

Blessé à la cuisse en début de saison puis aux adducteurs mi-novembre, Kylian Mbappé n’a pas été épargné par les bobos, raison pour laquelle il a estimé qu’il était judicieux de profiter des soins de luxe du Qatar, où il est bien évidemment reçu comme un roi en tant que star du Paris Saint-Germain. En grande forme avec 11 buts en 12 rencontres de Ligue 1, Kylian Mbappé s’est récemment offert le titre honorifique de meilleur buteur de l’année civile (31 buts). Une performance XXL qu’il souhaitera rééditer en 2020, raison pour laquelle il a décidé, malgré des vacances bien méritées, de mettre toutes les chances de son côté. Les fans du Paris Saint-Germain apprécieront…