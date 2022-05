PSG : Mbappé crache sur le Real, la haine s'empare de l'Angleterre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce week-end, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger de trois ans son contrat avec le PSG malgré l’offre du Real Madrid.

Un an après avoir exprimé son souhait de quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en prolongeant de trois ans son contrat dans la capitale française. Le buteur du Paris Saint-Germain avait la possibilité cet été de s’engager en faveur du Real Madrid, qui le courtisait toujours avec autant d’intérêt. Mais à la surprise générale, le buteur de l’Equipe de France a décidé de rester au PSG. Selon les informations du journal espagnol Sport, Kylian Mbappé craignait une sanction de l’UEFA à l’encontre du Real Madrid, membre fondateur de la SuperLigue et qui s’expose à des sanctions en Ligue des Champions. Ces dernières heures, Kylian Mbappé multiplie les interviews afin de justifier son choix de rester au PSG et en France.

Rio Ferdinand cartonne violemment Kylian Mbappé

Mais visiblement, les explications de Kylian Mbappé ne sont pas du goût de Rio Ferdinand. Lors d’un live sur YouTube, l’ancien défenseur de la sélection anglaise et de Manchester United a cartonné l’attaquant de 23 ans en jugeant sa trahison envers le Real Madrid comme honteuse. Des mots très forts à l’encontre de Kylian Mbappé, qui n’est pas épargné après sa décision de rester au Paris SG. « J'ai été joueur et je n’ai jamais vu une honte historique comme celle que Mbappé a faite au Real Madrid. Il faut avoir du respect avec une institution comme celle-là, c’est inacceptable » a analysé Rio Ferdinand, très cash et sans pitié avec Kylian Mbappé après la décision rendue ce week-end par l’attaquant du PSG. Nul doute qu’en faisant le choix de rester au PSG malgré les échecs à répétition du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ces dernières années, le natif de Paris a surpris beaucoup tout le monde. Y compris ceux qui le voyaient déjà au Real Madrid…