PSG ‍: Luis Enrique et Mbappé, Deschamps s'en mêle

Il y a quelques jours, Luis Enrique collait la pression à Kylian Mbappé en lui demandant de faire mieux malgré son triplé à Reims. Une sortie qui a fait réagir Didier Deschamps.

Didier Deschamps est actuellement réuni avec son groupe à Clairefontaine pour deux rencontres des éliminatoires de l'Euro 2024 face à Gibraltar et la Grèce. Le sélectionneur des Bleus devrait pouvoir faire quelques tests, alors que son équipe est déjà qualifiée pour la compétition. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, aura lui l'occasion de soigner encore un peu plus ses statistiques. Cependant, les derniers jours ont été mouvementés pour le joueur du PSG. Malgré son triplé à Reims samedi, Luis Enrique n'a pas vraiment apprécié sa performance. L'Espagnol veut voir un Mbappé plus concerné par le collectif mais surtout plus précis dans ses choix. Pour Didier Deschamps, tout cela mérite d'être tempéré.

Deschamps soutient Mbappé

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a en effet donné son avis sur la sortie cinglante de Luis Enrique envers Mbappé. « La patate chaude... Ce n’est pas que je ne veux pas répondre, mais je ne vais pas rentrer dans des données que je n’ai pas. Ça regarde Kylian et son entraîneur, Luis Enrique. Parce que si je vous dis que moi je ne fais pas comme ça, vous allez dire que Deschamps allume Enrique. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il a dit ce qu’il a dit de la manière dont il l’a dit. Il faut poser la question aux deux concernés. [...] Ce n’est pas que Kylian, les attaquants peuvent ne pas être spécialement performants durant le match et être décisifs. C’est ce qu’on demande à des attaquants. Ça arrive. Est-ce que les attaquants préfèrent faire un grand match et ne pas marquer ? Je ne suis pas sûr. L’idéal c’est de faire les deux. Mais en ayant des matches tous les 3-4 jours, ce n’est pas facile », a notamment précisé le sélectionneur des Bleus, qui veut assurément protéger son capitaine et lui permettre de retrouver sa pleine confiance pendant ce séjour à Clairefontaine.