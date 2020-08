PSG : Mbappé remplaçant contre l'Atalanta, Tuchel confirme !

Dans : PSG.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé mardi soir qu'il comptait bien sur Kylian Mbappé pour le match contre l'Atalanta Bergame, mais pas comme titulaire.

Présent en conférence de presse, juste avant l’ultime entraînement du PSG à Lisbonne, Thomas Tuchel était très attendu concernant la participation ou non de Kylian Mbappé au quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta. Et l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n’a pas caché son jeu concernant l’attaquant français, victime d’une grosse entorse lors de la finale de la Coupe de France, même s’il s’y est pris en deux fois. Face à l’ensemble des médias, Thomas Tuchel a été à la fois rassurant, mais flou. « Si Kylian Mbappé fait un bon entraînement aujourd’hui et que rien d’extraordinaire n’arrive, il sera dans l’équipe demain », a lancé l’entraîneur du PSG.

Mais quelques minutes plus tard, sur RMC, où il était interrogé de manière individuelle, Thomas Tuchel a tenu à préciser ses propos sur Kylian Mbappé. Le technicien parisien a en effet indiqué que la star française sera sur le banc de touche au coup d’envoi du match face à l’équipe italienne, mais que Mbappé est susceptible et surtout capable d’entrer en seconde période si le scénario du quart de finale le nécessite. « Il finira le match, mais il ne peut pas jouer 90 minutes », a indiqué Thomas Tuchel pour éclaircir la situation de l'attaquant tricolore.