PSG : Mbappé contre 200ME et Vinicius, le Real Madrid en folie ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé risque de vivre un été agité. Une situation que le club de la capitale va devoir gérer au mieux…

Mercato, Euro 2020, Jeux Olympiques… L’été de Kylian Mbappé a des chances d’être très agité, un peu trop sans doute aux yeux de la direction du Paris Saint-Germain. L’enjeu principal pour Leonardo et pour Nasser Al-Khelaïfi sera de parvenir à conserver dans l’effectif parisien l’ancien buteur de l’AS Monaco, lequel est la grande priorité du Real Madrid et de son entraîneur Zinedine Zidane. Et pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, le club merengue est prêt à tout selon les informations de Don Balon.

200 ME + Vinicius = Mbappé ?

En effet, le média espagnol révèle en ce début de semaine que l’actuel dauphin du FC Barcelone souhaite offrir Vinicius Junior sur un plateau au Paris Saint-Germain pour recruter le champion du monde 2018. L’objectif du Real Madrid serait précisément de faire plier le club francilien avec une offre estimée à 200 ME en plus de la pépite brésilienne de 19 ans. Plutôt confiant, le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain ne pourra pas lutter contre l’envie de Kylian Mbappé de découvrir un nouveau championnat en signant au Real. De plus, le PSG apprécierait beaucoup le talent et le potentiel de Vinicius. Reste à voir si cette information trouvera une confirmation en France, et si un deal de cette envergure est réellement envisageable.