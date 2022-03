PSG : Mbappé chouchouté, Messi reste le numéro 1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant la fin du contrat de Kylian Mbappé en juin prochain, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour le convaincre de prolonger. L’attaquant français est présenté comme la tête d’affiche du projet parisien. Un statut pourtant difficile à obtenir en présence d’un certain Lionel Messi dans le vestiaire.

Leonardo l’a confirmé, tant que rien ne sera signé, le Paris Saint-Germain ne s’avouera jamais vaincu dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans est annoncé avec insistance au Real Madrid, mais les dirigeants parisiens continuent de discuter avec leur buteur afin d’inverser la tendance. Même si le directeur sportif minimise cet aspect, nul doute que la partie financière représente l’un des principaux arguments. Tout comme le projet sportif dont Kylian Mbappé devrait être la tête d’affiche.

C’est du moins le discours qu’il faudra tenir auprès du Français. Et ce même si la réalité pourrait être différente. Tout d’abord, il faut rappeler que Lionel Messi, avec un total de 30 millions d’euros net et après impôts, perçoit le plus gros salaire de l’effectif. Sans compter les 10 millions d’euros supplémentaires qu’il touchera l’année prochaine, puis la suivante en guise de prime de fidélité, précisait L’Equipe. Autrement dit, Kylian Mbappé ne deviendra le mieux rémunéré que si son salaire annuel net dépasse les 40 millions d’euros.

Messi est toujours le plus grand

Il faudra également que ce nouveau statut soit mis en avant dans les déclarations de ses coéquipiers et de Mauricio Pochettino qui, pour le moment, considèrent toujours l’ex-Barcelonais comme le plus grand. « C’est le meilleur joueur du monde, lâchait l’entraîneur parisien le mois dernier. Si tu veux expliquer le football à quelqu'un, c'est Leo Messi. » Avec de tels compliments, difficile de dire que le septuple Ballon d’Or n’est pas LA star du Paris Saint-Germain. Ce dont Kylian Mbappé s’est peut-être aperçu ces derniers mois malgré ses performances de très haut niveau.