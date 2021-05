PSG : Mbappé choisit ses matchs, ça l’énerve

Dans : PSG.

Le Kylian Mbappé de la Ligue des Champions, il faut l’avoir à tous les matchs du PSG et de l’équipe de France, s’il veut remporter le Ballon d’Or.

Après un passage à vide au coeur de l’hiver, Kylian Mbappé a montré un visage bien plus convaincant, se montant décisif dans les éliminations face à Barcelone et le Bayern Munich. Malheureusement, un pépin physique l’a empêché de donner sa pleine mesure contre Manchester City, précipitant l’élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais la capacité de Kylian Mbappé à remonter la pente après son trou hivernal a de quoi bluffer les observateurs. Surtout que, à l’image de ses performances au moment où il était le plus attendu, il a su montrer l’attitude qui allait avec. Des efforts défensifs, de la disponibilité, de la simplicité et de l’efficacité, l’attaquant du PSG a tout pour atteindre les sommets, et le fameux Ballon d’Or. Mais pour Mickaël Madar, il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour franchir un nouveau cap, notamment en ce qui concerne le fait d’afficher cette volonté de bien faire à tous les moments, et pas uniquement quand les matchs couperets arrivent. Autant dire que l’ancien joueur du PSG attendra Kylian Mbappé au tournant à l’Euro 2021.

« Kylian sait qu’il a une incroyable occasion de marquer les esprits. Mais son attitude de warrior est-elle juste liée au timing de la saison ? Il est encore trop tôt pour le dire. Là où j’ai un doute, c’est quand je le vois taper des retours au sprint en défense. J’ai l’impression que c’est le money time qui dicte ça, mais je ne le vois pas jouer comme ça tout le temps. Si, en début de saison prochaine il s’arrache comme ça, c’est que la mutation sera profonde et définitive », a prévenu, dans France Football, le consultant, persuadé que l’ancien monégasque a encore beaucoup de travail à réaliser pour stabiliser son haut de performance sur toute une saison.