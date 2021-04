PSG : Mbappé, ces détails donnent des frissons

Dans : PSG.

Critiqué lors de ses récentes prestations sous le maillot de l'équipe de France, Kylian Mbappé enflamme les rumeurs sur son avenir au PSG. L'attaquant des Bleus et de Paris affiche des stats hallucinantes.

Kylian Mbappé au Real Madrid, Kylian Mbappé à Liverpool…depuis des mois toute l’Europe du football se préoccupe de la situation contractuelle de la star tricolore du Paris Saint-Germain. Il est vrai qu’à un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec le club de la capitale, l’avenir de Mbappé va se jouer dans les mois qui viennent, Nasser Al-Khelaifi ayant clairement fait savoir qu’il voulait prolonger son joueur coûte que coûte. Pour l’instant, celui qui a été le bourreau principal du FC Barcelone et du Bayern Munich en Ligue des champions reste discret sur ce sujet, même si forcément dans les coulisses cela s’agite. Mais Kylian Mbappé n’est visiblement pas perturbé par ces supputations sur la suite de sa carrière, pas plus que par les reproches qui lui sont tombées dessus après les récents matchs de l’équipe de France. Même s'il n'a apprécié ce qu’il a vu et entendu, le joueur ne s'est pas perdu et l'a prouvé avec le PSG.

Avant la réception de l’AS Saint-Etienne, dimanche au Parc des Princes, Kylian Mbappé démontre l’importance énorme qu’il a au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Là où Neymar est classé 15e avec 1626 minutes si l’on prend en compte le temps de jeu sous le maillot du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est largement premier avec 3114 minutes, son dauphin, Presnel Kimpembe ayant, lui, joué 2685 minutes. Comme le fait remarquer Le Parisien, du côté de Manchester City, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, deux joueurs (Dias et Rodri) ont fait un peu mieux que Mbappé. Et ce temps de jeu colossal ne se fait pas au détriment de l’efficacité, puisque l’attaquant français est actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 21 buts, et semble bien parti pour décrocher ce trophée honorifique pour la troisième saison consécutive. Et nul besoin de rappeler que sur la scène européenne, Kylian Mbappé a marqué six buts contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, portant déjà son score personnel à 13 buts lors matchs de la phase finale. Tout cela alors qu’il n’a que 22 ans. De quoi forcément donner le vertige et justifier l’emballement incroyable autour de celui qui est également champion du monde avec l’équipe de France et candidat au Ballon d’Or.