PSG : Mbappé-Cavani, ce problème de riche que Tuchel va devoir régler

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à Paris afin de prendre l’avion pour la Chine et participer à la tournée asiatique du PSG, Edinson Cavani entame sa dernière année de contrat.

Son départ sur le marché des transferts n’est en tout cas plus évoqué, et celui qui est un élément très apprécié du vestiaire comme chez les supporters, va tenter de briller pour ce qui sera probablement sa dernière année à Paris. Une prolongation parfois évoquée n’est pas à l’étude, et correspond au souhait de l’Uruguayen de réfléchir à son avenir en juin 2020 avec toutes les possibilités offertes à lui. Mais en attendant, les questions se posent plus sur son utilisation cette saison. Entre la concurrence et les blessures, l’ancien napolitain n’a pas vraiment pu s’exprimer totalement la saison passée.

Et surtout, Kylian Mbappé en a profité pour prendre ses aises dans l’axe. Au regard de son début de préparation, le champion du monde français ne peut pas imaginer une seconde revenir sur une aile, lui qui est désormais l’atout offensif numéro 1, et a besoin de cette liberté pour faire parler son talent, et prendre des espaces. Ainsi, Le Parisien se penche sur cette relation qui pourrait être compliquée à gérer sur le plan tactique, et ne voit pas non plus Cavani revenir sur un côté, comme cela avait été le cas lorsque Zlatan Ibrahimovic prenait tout les ballons dans l’axe. Thomas Tuchel a quelques semaines pour se pencher sur la question…