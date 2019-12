PSG : 100 pitié pour Cristiano Ronaldo, Mbappé promet du lourd

Dans : PSG.

Buteur lors du festival contre Galatasaray (5-0) mercredi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a passé un cap symbolique dans sa carrière. En effet, l’attaquant français totalise désormais 100 buts en club en match officiel !

Le match contre Galatasaray était déjà plié lorsque Kylian Mbappé a participé à la fête. Pourtant, son but, le quatrième du Paris Saint-Germain, était loin d’être anecdotique ! Et pour cause, il s’agissait de sa 100e réalisation tous clubs confondues ! Après ses 27 unités à l’AS Monaco, le Français en a effectivement ajouté 73 sous les couleurs parisiennes. « 100 buts en compétition officielle. Le meilleur est à venir... », a promis Mbappé sur Twitter. Certains s’interrogeront sur le contexte de ses exploits et sur le nom de ses adversaires. Il faut donc souligner que sur les 100 buts inscrits, 19 l’ont été en Ligue des Champions. Sans compter ses 11 passes décisives sur cette même scène européenne.

Pas mal pour un aussi jeune joueur. D’ailleurs, à l’âge de 20 ans et 356 jours, le natif de Paris est devenu le plus jeune élément à atteindre cette barre des 100 réalisations en club. Derrière lui, la concurrence arrive loin derrière avec Romelu Lukaku (22 ans et 138 jours), Sergio Agüero (22 ans et 147 jours) et Lionel Messi (22 ans et 206 jours). De son côté, Cristiano Ronaldo est relégué encore plus loin, lui qui avait inscrit son 100e but à 23 ans et 255 jours. C’est dire la précocité de Mbappé !