PSG : Mbappé capitaine secret de Paris, Daniel Riolo adore

Dans : PSG.

Large vainqueur de Dijon samedi après-midi (0-4), le PSG a eu l’occasion de compter sur un Kylian Mbappé des grands jours.

Auteur d’un doublé, l’international tricolore du Paris Saint-Germain a réalisé le match plein. Et sa prestation aboutie ne s’est pas arrêtée au rectangle vert puisque dans les vestiaires du Stade Gaston-Gérard, l’ancien Monégasque a également été parfait. Grâce à une scène filmée par Canal + dans les entrailles du stade de Dijon avant la reprise de la deuxième mi-temps, les supporters du PSG ont pu apprécier le leadership de Kylian Mbappé, lequel a demandé à Marquinhos de chauffer les Parisiens à bloc, les incitants à tout donner et à ne surtout pas se relâcher. Un comportement de leader que Daniel Riolo a grandement apprécié.

« Mbappé est le nom qui ressort de cette victoire contre Dijon, mais au-delà de ses buts, c'est son attitude dans le vestiaire à la mi-temps, où je trouve que cela fait taulier. C'est même lui qui dit à Marquinhos '"vas-y chauffe un peu tout le monde". Je trouve cela plutôt pas mal. C'est agréable de voir Mbappé investi de cette façon. Il peut être parfois solitaire sur le terrain et penser à ses stats, mais quand il parle dans le couloir il fait cela pour le collectif et j'ai trouvé cela bien » a lâché le journaliste de RMC, ravi de voir Kylian Mbappé prendre ainsi le leadership au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Une prise d’initiative d’autant plus appréciable de la part du buteur parisien que certains leaders naturels de l’équipe tels que Marco Verratti, Angel Di Maria, Mauro Icardi ou Neymar étaient absents. De leur côté, les supporters du PSG seront rassurés de voir l’implication totale de Kylian Mbappé, à l’heure où le flou règne toujours autour de la prolongation du natif de Paris.