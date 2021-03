PSG : Mbappé a la rage, la Ligue 1 va payer !

Dans : PSG.

Auteur d'un doublé contre Dijon, Kylian Mbappé estime que le Paris Saint-Germain doit désormais écraser ses adversaires et ne plus lever le pied. Lille, Lyon et Monaco sont prévenus.

Outre l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a fait la bonne affaire du week-end en s’imposant facilement à Dijon (0-4) puisque dans le même temps Lille et Lyon n’ont pris qu’un point. Résultat, le PSG, qui semblait avoir lâché du lest dimanche dernier en tombant contre Monaco, est revenu à seulement deux points du LOSC et fait à nouveau figure de favori dans la course au titre de champion de France. Preuve que du côté parisien, on est déterminé à ne pas abdiquer, une séquence saisie par Canal+ montrant l’attitude de Kylian Mbappé dans le couloir de Gaston-Gérard à la pause, juste avant la reprise. Alors que le Paris Saint-Germain menait déjà 0-2, le champion du monde français a demandé à Marquinhos de mettre toute l’équipe sous pression.

Mbappé a faim avec le PSG

Conscient que le PSG avait parfois pour mauvaise habitude de se reposer une fois que l’écart était fait, Kylian Mbappé estime lui qu’il faut tout donner à chaque rencontre, histoire à la fois de ne pas renouveler un scénario comme à Lorient, mais surtout de montrer à Lille, Lyon et Monaco que Paris était toujours un ogre de la Ligue 1. Dans cette scène, Kylian Mbappé vient parler à Marquinhos, capitaine du PSG contre Dijon. « Marqui, tu dis à tout le monde qu’on doit rester dedans ! Si on peut en mettre cinq ou six c’est un message aux autres. On en met six, sept ! Moi je repars avec le ballon du match », a lancé l’attaquant français du Paris Saint-Germain, qui finalement réussira un doublé et n’aura donc pas droit au ballon du match, mais a eu raison. Car même si Dijon n’est évidemment pas le plus dur des adversaires, l’équipe de Mauricio Pochettino a envoyé un gros signal et empêche ainsi les commentaires critiques.