PSG ‍: Mbappé capitaine, Luis Enrique prêt à frapper

Kylian Mbappé était bien parti pour devenir le nouveau capitaine du PSG. Mais, ça c'était avant sa lettre et son envie de quitter libre le club. Marquinhos n'est pas rassuré pour autant car Luis Enrique pourrait désigner un capitaine surprise.

Nouvel entraîneur, nouvelles directions de travail et nouveaux leaders de vestiaire. Avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, l'environnement interne du club promet d'être chamboulé. L'entraîneur espagnol n'est pas parti pour suivre la ligne directrice du club ces dernières années. Si cela vaut pour le jeu collectif, ça peut aussi impliquer la tenue du vestiaire. On pense plus particulièrement au sujet sensible du capitanat. Marquinhos apparaît comme un leader fragile, amené à laisser le brassard. Vice-capitaine du Brésilien, Kylian Mbappé partait favori pour prendre la succession du défenseur sous Christophe Galtier. Mais, le récent feuilleton autour de sa prolongation au PSG remet tout en cause.

Après la lettre envoyée par la star parisienne avec son refus de s'engager au PSG au-delà de 2024, on comprend aisément que la direction n'en veuille pas comme capitaine. Cependant, selon le spécialiste du football français pour les médias anglais Jonathan Johnson, les coéquipiers de Mbappé seraient aussi réticents à le voir devenir capitaine. Dans sa chronique sur le site PSGtalk, il affirme qu'ils n'ont pas apprécié la récente sortie de Mbappé dans France Football.

🚨 Luis Enrique: “My aim is for Paris Saint-Germain fans to be proud of their team, proud of what they see on the pitch, and to enjoy the spectacle.” 💫 pic.twitter.com/urf3QuDt6r