PSG ‍: La révolution n'aura pas lieu, Mbappé jugé coupable

Le PSG vit une intersaison mouvementée. Le club de la capitale veut remodeler une grande partie de son effectif.

Luis Enrique a pris le pouls de sa nouvelle équipe il y a peu mais l'Espagnol sait déjà ce qu'il veut. En effet, l'entraîneur du PSG veut pouvoir compter sur des joueurs totalement concentrés sur le projet et tournés vers le collectif. Aussi, l'ancien du Barça mettra un point d'honneur au développement de certains jeunes. En ce sens, le mercato estival du PSG est aussi axé vers des profils à fort potentiel. C'est le cas avec Lee Kang-In, Cher Ndour mais également Xavi Simons. Car le jeune Néerlandais va signer pour quatre saisons au PSG avant de partir en prêt à Leipzig. La raison ? Neymar Jr et Kylian Mbappé. Une situation dommageable pour Florent Gautreau, qui pense que la révolution promise par Paris ne pourra pas avoir lieu tant que Neymar, mais plus précisément Mbappé bloquent le club de la capitale pour véritablement changer.

Mbappé, une situation dommageable pour le PSG ?

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet eu des mots clairs sur le sujet. « Je suis plutôt hypé par le début de mercato du PSG, surtout par Luis Enrique. On a un début de mercato séduisant... On est à un virage avec une équipe de foot. Il y a Asensio, Bernardo Silva s'il signe, Ndour, Skriniar qu'on avait réclamé. C'est intéressant. Luis Enrique, il peut apporter pour la valorisation des jeunes. Il a repris Xavi Simons et c'est très bien. Mais le mercato est quand même un peu bloqué par la présence ou le départ supposé de Mbappé. C'est ce qui bloque Simons pour rester. Mbappé s'il reste, je comprends Simons d'aller à Leipzig et il reviendra plus fort l'an prochain. Donc ça veut dire que le virage qu'on attend au PSG aura lieu plutôt l'année d'après », a notamment indiqué Florent Gautreau, qui a aussi fait le parallèle avec Alexis Sanchez à l'OM, qui bloque certaines pistes offensives en attendant que le Chilien donne une réponse aux Phocéens. Une situation frustrante qui se décantera prochainement normalement.