PSG : Mbappé blessé, Paris ne panique pas encore

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Incertain pour le prochain match du Paris Saint-Germain à cause d’une douleur à l’adducteur gauche, Kylian Mbappé commence à faire peur à tout le monde, alors que le choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid approche…

Kylian Mbappé sera-t-il forfait pour la réception de Reims, dimanche soir au Parc des Princes ? Probablement, puisqu’à l’approche des grandes échéances européennes, le staff parisien ne prendra aucun risque avec sa star. Absent de l’entraînement depuis le début de la semaine, le champion du monde souffre d’une douleur à l'adducteur gauche. Si Mauricio Pochettino saura vendredi s’il peut compter ou pas sur son attaquant français pour ce week-end, Mbappé ne fera pas de folies pour une rencontre peu importante, sachant que le PSG est largement en tête du championnat. C’est donc pour cette raison que Stéphane Bitton ne s’inquiète donc pas encore par rapport au petit souci physique de Mbappé.

« Mbappé qui ressent une douleur et c’est tout Paris qui boîte »

« Cette semaine, je me réjouissais du retour de Lionel Messi à l’entraînement collectif du PSG, la perspective du retour de Neymar début février. La fameuse MNM, qui fait tant rêver l’Europe du football, allait enfin se reconstituer à l’approche du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et puis patatras. Selon le club parisien, Kylian Mbappé a ressenti une douleur à l’adducteur gauche à la suite du match contre Brest. Il n’a manqué que trois matchs depuis le début de la saison. Il est aux soins depuis deux jours, on n’est pas au stade de l’inquiétude mais plutôt d’être prudent. Le staff du PSG ne prendra évidemment aucun risque avec ce joueur, cette perle, ce génie. On ne sait pas encore s’il sera de la réception de Reims dimanche. Vous savez comme moi, Kylian Mbappé qui ressent une douleur et c’est tout Paris qui boîte », a lancé le consultant de France Bleu Paris, qui sait que le PSG va préserver son meilleur joueur, déjà auteur de 19 buts cette saison.