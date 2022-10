PSG : Mbappé-Benzema, l'idée folle du vieux sorcier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est récemment arrivé sixième au classement du Ballon d'Or. Une position qui ne lui convient pas.

Le PSG avait fait fort en toute fin de saison dernière en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ce dernier était promis à une arrivée au Real Madrid. Mais encore une fois, le champion du monde a décliné la proposition des Merengue. Une décision qui a sans doute peu plu à Karim Benzema, qui espérait pouvoir évoluer avec Mbappé en club. Un Karim Benzema aujourd'hui auréolé d'un titre de Ballon d'Or après tant d'années au plus haut niveau au Real Madrid. D'ailleurs, pour certains observateurs, Mbappé évoluerait à un meilleur niveau s'il pouvait profiter du talent de Karim Benzema à ses côtés, comme Cristiano Ronaldo a pu le faire dans le passé. C'est en tout cas l'avis de Guy Roux.

Mbappé, un meilleur niveau avec Benzema ?

💫 La MNM en 12 matchs de Ligue 1 :



🇫🇷 Mbappé : 10 buts + 2 passes dé

🇧🇷 Neymar : 9 buts + 7 passes dé

🇦🇷 Messi : 6 buts + 9 passes dé — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 21, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et Benzema a ses faveurs... « Benzema, dans le football moderne, c'est le plus grand facilitateur de réussite au monde. Il a participé à la réussite de Ronaldo. Ronaldo, il ne réussit plus parce qu'il n'y a plus Benzema. Benzema donne autant de buts qu'il en marque. Si Benzema et Mbappé jouaient ensemble, ça irait très bien, déjà, que là, ça va bien. Avec Neymar, il doit attendre un peu plus qu'avec Messi parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Si je dois voter, je vote Benzema premier et deuxièmes les deux autres », a notamment indiqué Guy Roux, persuadé que le jeu de Kylian Mbappé serait bonifié s'il jouait régulièrement avec Karim Benzema à ses côté en club. Pas certain que cela arrive, alors que Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat au PSG et que KB9 est âgé de 34 printemps. Mais tout peut aller vite dans le monde du football, surtout du côté de Kylian Mbappé.