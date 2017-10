PSG : Mbappé avoue une petite faiblesse coupable du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG après la victoire à Anderlecht au micro de Canal+) : « Oui, bien sûr on a pris du plaisir. On a dit qu'on voulait faire bonne impression dans cette Champions League et cela passe par des matches comme ça, pas seulement les matches contre le Bayern. On est venu ici pour gagner avec la manière et je pense que c'est ce qu'on a fait. On est contents et on repart à Paris avec les trois points. Oui on peut faire mieux, mais si on part de ce principe-là, on peut toujours faire mieux mais c'est vrai qu'on pouvait encore accélérer un peu. Mais comme on l'a dit, on a fait une bonne partie et il y a beaucoup de matches encore. Il faut bien savoir gérer les temps forts et les temps faibles, c'est ce qu'on a fait (...) Des fois, j'avoue qu'on gère un peu trop mais on ne l'a pas payé encore. On essaye de faire attention au maximum et de savoir bien le faire. Quand il faut accélérer et se donner à fond mais aussi quand il faut récupérer. Il faut savoir rester professionnel et gagner.»