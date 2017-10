Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Interrogé sur son match moyen face à Dijon sous le maillot du Paris Saint-Germain samedi (2-1), Kylian Mbappé préfère oublier pour se concentrer sur le prochain rendez-vous en Ligue des Champions.

Très bon depuis son arrivée estivale au sein du club de la capitale, où il a marqué deux buts en L1 et un en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a eu plus de mal contre le DFCO. Repositionné en tant qu'avant-centre, en l'absence d'Edinson Cavani, touché au pied, l'attaquant français n'a touché que 36 ballons et tiré cinq fois au but sans réussite, même s'il a fini par délivrer la passe décisive victorieuse pour Meunier dans le temps additionnel. Malgré cet acte remarqué et important, le joueur de 18 ans ne valide pas sa prestation à Dijon.

« Il n’y avait pas beaucoup de repères. Ce n’était pas le match idéal, non plus, pour débuter dans cette position de numéro 9. Maintenant, Cavani assure cette place toute l’année, il n’était pas là cette fois, donc occasionnellement je pourrai jouer à cette place, mais là ça faisait un bon bout de temps. Je vais retrouver mon couloir droit mercredi. J’ai été un peu agacé sur le terrain parce que j’avais de l’envie et les choses ne se passaient pas comme elles devaient se passer. J’ai essayé de faire des efforts et en plus je ne marque pas derrière… Dans ces moments-là, on rentre chez nous et on va se coucher et on regarde le match le lendemain pour voir ce qui n’a pas fonctionné. Avec la trêve internationale, on a mis un peu de temps à se mettre en route, mais bon ça fait partie du foot et on doit s’adapter. Ce match est passé, on le raye du calendrier et c’est la Champions League maintenant. Déçu ? Oui mais il y a 60 matchs dans l’année donc il y aura d’autres occasions pour mettre des buts », a balancé, sur La Chaîne L'Equipe, Mbappé, qui espère donc retrouver le chemin des filets dès mercredi lors de la troisième journée de Ligue des Champions à Anderlecht.