PSG : Mbappé au Real Madrid, Hazard se mêle du mercato

Dans : PSG.

Malgré un début de saison 2019-2020 en dents de scie, Kylian Mbappé fait assurément partie des tous meilleurs joueurs au monde, à 20 ans à peine.

Toutes les grandes formations européennes rêvent donc de l’avoir dans leur effectif. Sauf que le club de la capitale compte bien construire sur le très long terme avec son champion du monde, plus qu’avec Neymar. Ce qui ne bloque pourtant pas les actions des courtisans. Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane a récemment fait un nouvel appel du pied à l'international français, qui ambitionne de jouer au Real un jour. Mais rien ne bougera avant l’été prochain au PSG. Ce dont Eden Hazard a conscience, même s’il fera tout son possible pour attirer Mbappé à Madrid en vue de la saison prochaine.

« Kylian est un joueur du PSG. Je pense qu'il est concentré sur sa saison à Paris. Après, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il fera plus tard. Mais une chose est sûre, il a le talent pour lui. Dans quelques années, ce sera sûrement le meilleur joueur du monde. S'il continue comme ça, Kylian sera surtout l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Plus fort que lui au même âge ? Non ! Jeune, j'étais un très bon joueur. Mais il est, je pense, un niveau au-dessus, ne serait-ce qu'en matière de statistiques. Il a déjà marqué tellement de buts… A 20 ans, j'avais certes été champion de France avec Lille, mais au niveau des stats, ça n'avait rien à voir. Moi, je me suis développé petit à petit. Lui, il est déjà au top à 20 ans. Mbappé au Real ? Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian, j'essayerai. Mais non seulement ce n'est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu'on me demandera mon avis », a lâché, dans Le Parisien, l’attaquant du Real, qui croisera la route de Mbappé pour la deuxième fois de sa carrière mardi en Ligue des Champions, un an et demi après la demi-finale de la Coupe du Monde remportée par la France contre la Belgique...