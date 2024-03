PSG ‍: Mbappé au Real, le Qatar intervient ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après la victoire du PSG sur la pelouse de la Real Sociedad, Kylian Mbappé a évoqué des « problèmes » qui pourraient être liés à son départ vers le Real Madrid, lequel est encore loin d’être signé.

Pas de faux suspense ou tout du moins pas encore. Kylian Mbappé a toujours de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain et de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison en tant que joueur libre. Le 9 février dernier, le capitaine de l’Equipe de France a fait part à son président Nasser Al-Khelaïfi de son choix de ne pas prolonger au PSG. Un coup dur pour le club de la capitale, qui espérait refaire le coup de 2022 en convainquant son joyau de prolonger une nouvelle fois. Cette fois, ce ne sera pas le cas et l’ancien Monégasque semble bien décidé à partir.

Les dernières semaines de Kylian Mbappé ont d’ailleurs été agitées, notamment en raison de sa gestion par Luis Enrique, qui l’a sorti dès l’heure de jeu contre Rennes puis à la mi-temps à Monaco. Après la victoire face à la Real Sociedad, mardi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a mis les choses au clair et a fait savoir qu’il n’y avait plus de malaise entre lui et son entraîneur. « Ça va très bien. Il n’y a aucun problème avec lui. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un » a fait savoir le n°7 du Paris Saint-Germain. Une phrase énigmatique qui laisse donc entendre que « KM7 » a des problèmes, mais lesquels au juste ?

Mbappé au Real, un gros détail encore à régler ?

Le Parisien a mené son enquête. Et pour le journal francilien, ce sont les conditions de son départ vers le Real Madrid qui rendent chafouin l’attaquant de 25 ans. Le média indique que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid dépendrait encore d’un accord financier entre le PSG, le joueur et son futur club. « La situation semble pourtant simple pour un joueur qui a déjà renoncé à plusieurs dizaines de millions de primes l’été dernier et qui, surtout, est en fin de contrat » écrit le journal, qui cherche lui aussi comment le club de la capitale pourrait freiner le départ de sa star vers l'Espagne. Mais à priori, rien n’est facile pour Kylian Mbappé dans ce dossier et l’état-major du Paris Saint-Germain a encore quelques cartes en main.

Mbappé a mis le Real à ses pieds en 24 heures chrono https://t.co/TFawZIvL5Z — Foot01.com (@Foot01_com) March 7, 2024

La presse espagnole de son côté évoque également les maux du joueur parisien. Le site El Periodico de España fait savoir que Kylian Mbappé est très soucieux de voir sa cote de popularité s’écrouler chez les supporters du PSG, y compris chez les historiques. L’ancien Monégasque n’a jamais voulu partir de Paris en mauvais termes avec le public selon le média, qui explique que KM7 a justement mis Nasser Al-Khelaïfi au courant de sa décision au plus tôt afin que le PSG puisse anticiper son départ et préparer sereinement le mercato estival à venir. La prestation XXL du capitaine parisien à San Sebastian lui a sans doute remis un peu de baume au cœur, mais l’hiver est rude pour Kylian Mbappé, qui espère que le printemps sera plus paisible pour lui.