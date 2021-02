PSG : Neymar autorisé à se soigner au Brésil ? Paris a vite tranché

Dans : PSG.

Absent pendant environ un mois, Neymar se souvient certainement que le Paris Saint-Germain l’a parfois autorisé à rentrer au Brésil pour sa guérison. Mais cette fois, pas sûr que ses dirigeants le laissent s’envoler.

C’est un Neymar très affecté qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux après sa blessure aux adducteurs. Apparemment victime d’un choc avec le Caennais Steeve Yago, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est de nouveau plaint du traitement infligé en France. Autant dire que son mois d’absence risque de lui paraître interminable. Dans ces conditions, le Brésilien pourrait demander à ses supérieurs de le laisser se soigner dans son pays natal. Une possibilité que l’entraîneur Mauricio Pochettino n’écartait pas dans son entretien accordé à la Onda Cero jeudi.

« Je ne sais pas si Neymar demandera à aller au Brésil pendant son indisponibilité, ça dépendra du staff médical, a répondu le coach parisien sur les ondes de la radio espagnole. Les concessions aux joueurs pour qu'ils changent d'air sont parfois nécessaires pour qu'ils récupèrent plus rapidement. » L’ancien manager de Tottenham semblait donc favorable à un départ de sa star pendant quelques semaines. Sauf que le lendemain, son discours a totalement changé au moment d’évoquer le sujet en conférence de presse. « Ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé, ni par le club, ni par le joueur ou une autre personne, a écarté l’Argentin ce vendredi. On essaye de trouver la meilleure stratégie pour qu'il revienne au plus vite. » A croire que le PSG a fermé la porte entre-temps.