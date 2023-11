PSG ‍: Mbappé au Real, la fin du feuilleton est connue ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de polariser l’attention en Espagne, où le vestiaire du Real Madrid est convaincu que la star du PSG sera un joueur de la Casa Blanca la saison prochaine.

Kylian Mbappé vit sa dernière saison au Paris Saint-Germain, cela ne fait aucun doute… pour les joueurs du Real Madrid. En fin de contrat avec le club parisien en juin prochain, l’international français n’a toujours pas prolongé et selon les indiscrétions de Marca, il est de plus en plus probable que le capitaine de l’Equipe de France rejoigne le Real Madrid en tant que joueur libre l’été prochain. C’est en tout cas ce qui se chuchote avec insistance au sein des joueurs du Real Madrid selon le média espagnol, qui indique dans son édition du jour que la venue de « KM7 » est considérée comme acquise au sein du vestiaire merengue.

Il n’y a pourtant pas encore eu de négociations officielles entre le Real Madrid et le clan de Kylian Mbappé selon Marca, mais cela pourrait débuter dans deux mois. En effet, à partir du mois de janvier, le vice-champion d’Espagne en titre sera autorisé à entrer en négociations avec Kylian Mbappé puisque le joueur de 24 ans n’aura plus que six mois de contrat et aura le droit de négocier et de signer avec le club de son choix dans l’optique de la saison 2024-2025. Florentino Pérez n’attend que ça, lui qui n’a pas bougé d’un orteil cet été alors qu’il avait pourtant la possibilité de récupérer Kylian Mbappé dans le cadre d’un transfert à moindre coût, à un an de la fin du bail du joueur au PSG.

Le Real Madrid reste très méfiant vis-à-vis de Mbappé

Mais pour le président du Real Madrid, cela n’a jamais été le plan. Florentino Pérez rêve de Kylian Mbappé, à la condition que celui-ci soit libre et donc disponible sans verser aucune indemnité de transfert au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si les planètes seront alignées dans les semaines à venir pour enfin boucler le deal alors que du côté du Real Madrid, on reste très prudent avec ce joueur qui a fait faux bond au club merengue à plusieurs reprises. C’est d’ailleurs cette méfiance qui a poussé le Real Madrid à prolonger les contrats de Vinicius ou encore de Rodrygo, histoire de ne pas se retrouver démuni dans le secteur offensif dans le cas où contre toute attente, Kylian Mbappé ne viendrait pas au Real Madrid la saison prochaine.