PSG : Mbappé au Real, gare à la vengeance du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A compter du 1er janvier, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec le club de son choix, à six mois de la fin de son contrat au PSG.

C’est un secret de polichinelle, l’attaquant du Paris Saint-Germain est en discussions avec le Real Madrid dans l’optique d’une signature en juin prochain. Au cours de plusieurs interviews, Kylian Mbappé a reconnu qu’il avait demandé à rejoindre le Real Madrid dès l’été dernier, mais la direction du PSG s’y est opposé. En juin prochain, Kylian Mbappé sera libre et personne ne pourra donc l’empêcher de signer chez les Merengue. A ce jour, le Qatar n’a toujours pas renoncé à l’idée de prolonger Kylian Mbappé mais pour l’heure, rien n’indique que le génie français est ouvert à cette éventualité. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s’est en tout cas attiré les foudres du Paris Saint-Germain dans ce dossier.

Le Real Madrid soupçonne une vengeance du Qatar

Jusqu’à présent, les relations étaient toujours très cordiales entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, en partie car Florentino Pérez et le Qatar sont en affaires en dehors du football. Mais selon le média espagnol, le Real Madrid soupçonne désormais le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi d’utiliser leur très grande influence au sein de l’UEFA pour convaincre l’instance européenne de prendre des sanctions à l’égard du Real Madrid après l’affaire de la SuperLigue. Pour rappel, le Real Madrid était un club fondateur de cette ligue fermée qui n’a finalement pas vu le jour et s’était exposé à des sanctions de l’UEFA comme une élimination de la Ligue des Champions. L’instance avait fait machine arrière, mais le Real Madrid pense que le PSG et le Qatar agissent dans l’ombre pour causer du tort au club espagnol. Il faut dire que désormais, Nasser Al-Khelaïfi est très influent à l’UEFA en temps que patron de l’ECA, l’association européenne des clubs. Rien ne prouve néanmoins que Paris, frustré par la probable signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, agit de la sorte…