Kylian Mbappé c'est fini, le Qatar l'avoue

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent à Dubaï dans le cadre des Globe Soccer Awards, où il a été désigné joueur de l'année, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les supputations concernant son avenir au PSG ou au Real Madrid.

Plus la date fatidique du 1er janvier 2022 se rapproche et plus l’enthousiasme grandit du côté du Real Madrid où l’on est fermement persuadé que Kylian Mbappé va s’engager en juillet prochain, le fait que l’attaquant français n’a pas prolongé au PSG justifiant ce bonheur pour l’instant virtuel. Il est vrai que les signaux vont tous dans le même sens, à savoir que si Paris a conservé sa star lors du dernier mercato en espérant arriver à un accord alors que ce dernier voulait partir à Madrid, il va perdre ce moyen de pression dès le changement d’année. A six mois de la fin de son contrat avec le leader de la Ligue 1, l’ancien Monégasque sera un joueur libre de négocier et il paraît vouloir le faire, même si l’officialisation attendra certainement l’après-match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid en mars prochain. Tandis que Florentino Perez et Carlo Ancelotti patientent sereinement, le dernier espoir réside dans l’Emir du Qatar, seul décideur final dans le dossier Mbappé lorsqu’il s’agit de mettre des chiffres en face des offres.

Au Qatar, on envoie déjà Mbappé à Madrid

5 أيام ويستطيع التوقيع مع ريال مدريد 💙 pic.twitter.com/PCcnp3T3OI — محمد الكعبي (@Qatari) December 27, 2021

Justement, ce lundi, c’est une source très bien informée du côté de Doha qui a fait entendre sa voix et pas pour annoncer de bonnes nouvelles aux supporters du Paris Saint-Germain. Célèbre pour avoir révélé la probable signature de Lionel Messi au PSG, plusieurs semaines à l’avance, et avoir souvent de bonnes infos en provenance de l’Emir, Mohammed Al Kaabi, journaliste qatari, a tweeté une photo de Kylian Mbappé sur fond de logo du Real Madrid avec le message suivant : « 5 jours et il peut signer avec le Real Madrid ». De quoi forcément booster encore plus les espoirs des décideurs madrilènes et confirmer que du côté du club français on peut déjà se focaliser sur un autre dossier capital, à savoir trouver un successeur à Kylian Mbappé.

Elegant and versatile on the pitch, Mbappé is famous for his incredible speed, and dramatic goal scoring. Not surprisingly, he is this year’s choice for Globe Soccer’s Best Men’s Player of the Year 2021. pic.twitter.com/dh6Npd5lDT — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Cela tombe bien, Mohammed Al Kaabi a une petite idée, avec là aussi une concurrence frontale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. « Haaland est l’une des priorités du Real Madrid en plus de l’accord avec Kylian Mbappé, le PSG est également dans la course », a précisé le journaliste spécialisé qui s'attend à une bataille nettement plus violente sur le dossier du buteur norvégien que sur celui du champion du monde français où la messe semble dite.