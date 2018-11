PSG : Mbappé accusé d'avoir la grosse tête ? Non c'est juste une star

Dans : PSG, Ligue 1.

Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé a déjà un joli palmarès, et l'attaquant français du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France assume totalement sa gloire mondiale. Si certains sont emballés par Kyky et sa manière de s'exprimer, d'autres estiment que Kylian Mbappé commence doucement, mais sûrement à avoir les chevilles et la tête qui enflent. Autrement dit, Mbappé aurait le boulard. Des accusations qui sont balayées par plusieurs journalistes, et notamment Vincent Duluc, lequel estime que le champion du monde du PSG a juste les qualités qu'il faut à tout champion de niveau mondial.

Sur la chaîne L'Equipe, il a expliqué sa façon de penser. « C’est consubstantiel aux joueurs de ce niveau-là et il n’y a pas d’exemple d’un immense joueur qui n’ait pas une estime de soi aussi haute. Dans le cas de Kylian Mbappé ce n’est pas gênant, car l’idée du boulard peut être négative et péjorative si elle n’est pas proportionnelle à son talent. Là effectivement c’est du mauvais boulard. Lui ce n’est pas le cas. Pour Knysna c’est n’est pas un problème de boulard, c’est juste qu’il y avait de mauvais leaders. Par exemple Evra, il a un boulard qui n’est pas totalement mauvais, mais c’était un très mauvais leader (...) Kylian Mbappé, non seulement il a des ambitions, mais en plus ils les assument », a fait remarquer Vincent Duluc, plutôt très positif concernant la communication de Kylian Mbappé.