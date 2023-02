PSG : Mbappé absent, Galtier a une mission claire pour Ekitike

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir faire sans Kylian Mbappé pendant les trois prochaines semaines. L'occasion pour Hugo Ekitike de se montrer un peu plus.

En signant au PSG l'été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike savait que son monde changerait. A Paris, l'attaquant de 20 ans évolue avec des stars de renom qui lui laissent assez peu d'espace pour s'exprimer. A chacune de ses apparitions, Ekitike doit faire mouche. Ce nouveau rôle, le jeune Français a du mal à s'y faire. En 19 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG, l'ancien de Reims n'a planté qu'à 4 reprises pour 3 passes décisives. Un bilan bien maigre qui devra être gonflé dans les prochaines semaines. C'est du moins la volonté de Christophe Galtier, qui lui donnera un nouveau rôle dans son équipe.

Ekitike, le moment de vérité au PSG !

C'est du moins ce qu'annonce L'Equipe ces dernières heures. Selon le média français, le remplaçant de Kylian Mbappé se nomme Hugo Ekitike. Ce dernier aura par conséquent un rôle plus important dans les semaines à venir avec le PSG. Cela tombe bien, les matchs à enjeu ne manqueront pas pour les champions de France. En ce mois de février, les Parisiens seront aux prises à deux reprises avec l'OM mais auront surtout leur esprit tourné en priorité vers leur rencontre aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Sauf rebondissement, Ekitike jouera ces rencontres et devra saisir sa chance pour montrer à sa direction qu'elle ne s'est pas trompée à son sujet. Pour cela, le natif de Reims va devoir faire abstraction de la pression et continuer à travailler. Ces dernières semaines, Galtier n'a pas hésité à le replacer sur le terrain, lui qui aimerait que son joueur reste plus dans sa zone de travail. Avec Leo Messi, et sans doute Neymar Jr, dont le physique inquiète un peu à Paris, il devra trouver ses marques. Le temps presse dans la capitale pour Hugo Ekitike.