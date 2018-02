PSG : Mbappé a un petit service à demander aux supporters

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain l’a bien compris : les supporters du Parc des Princes auront un rôle décisif à jouer lors du match retour face au Real Madrid le 6 mars prochain.

Ainsi, les joueurs du PSG n’hésitent pas à encourager les fans à venir transmettre leur ferveur pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Sur le site officiel du club, Kylian Mbappé a notamment évoqué cette notion de 12e homme qui prend « tout son sens » au Parc des Princes. « Sur le terrain, même s’il est dans son match, un joueur perçoit toujours l’atmosphère du stade, le bruit des tribunes. À Paris, cette notion de douzième homme prend vraiment tout son sens. Lors des grands matchs, on sent que le Parc est en feu. Il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce stade affiche toujours complet, quel que soit l’adversaire. Nos supporters ne viennent pas seulement aux matchs que tout le monde veut voir. Et cela donne une bonne énergie de sentir le Parc plein, même pour un match lambda » s’est réjoui Kylian Mbappé, avant de poursuivre.

« Supporters, supportrices du PSG, j’ai envie de vous dire ces mots, au moment où s’approchent des moments très importants de notre saison : continuez à nous soutenir, nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. Continuez à montrer et à chanter votre passion. Nous avons besoin de ressentir cet amour. Je peux même dire que nous jouons au football pour cette passion ». Un véritable appel du pied de la part de Kylian Mbappé, qui vaut également pour les deux matchs face à l’Olympique de Marseille, qui seront capitaux pour la préparation du match retour face au Real Madrid en Ligue des Champions.