PSG : Mbappé a tout prévu, même la fin des rumeurs

Dans : PSG, Mercato.

A la fin du championnat et avant les matchs internationaux, Kylian Mbappé a envoyé du lourd en expliquant qu’il demandait plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, sinon il irait les chercher ailleurs. De quoi mettre le feu pour plusieurs semaines. Mais l’incendie sera bientôt éteint annonce Damien Degorre, pour qui tout cela est savamment planifié. Après les matchs des Bleus, l’attaquant parisien reprendra la parole à l’occasion d’une petite tournée commerciale et médiatique, ce qui lui permettra de clarifier sa situation en vue de passer des vacances tranquilles, et une reprise sereine.

« Je pense que Mbappé mettra lui-même un terme à ce feuilleton dans peu de temps. Je crois savoir qu’après le rassemblement avec l’Equipe de France, il a une petite tournée promotionnelle au cours de laquelle il devrait prendre la parole. Je pense qu’il y mettra un terme pour qu’il puisse sereinement préparer sa nouvelle saison avec son club, qui sera le PSG. De toute façon, le PSG ne le laissera pas partir. On peut faire le feuilleton, noircir des pages, faire des débats. C’est vrai que Zidane le veut, mais je pense qu’il va devoir attendre pour l’avoir », a livré le journaliste de L’Equipe, persuadé que le Real Madrid va devoir passer son tour, même si le club espagnol s’est certainement placé pour le futur en lançant quelques appels du pied au clan Mbappé.