Mbappé : Le Real Madrid refuse la guerre avec Paris !

Le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé, mais les dirigeants du club espagnol ont décidé qu'il était inutile de se lancer dans une bataille avec le Paris Saint-Germain pour recruter l'attaquant français dès cet été.

Le transfert possible de Kylian Mbappé lors de ce mercato 2021 semble s’éloigner au fil des révélations sur les coulisses de cette opération XXL. Tandis que ces dernières semaines, il s’est dit du côté français que la star tricolore du Paris Saint-Germain refusait toujours de prolonger, mais ne s’opposait pas à jouer la saison prochaine sous le maillot du vice-champion de France, du côté espagnol on affirme que les choses ont bougé au Real Madrid. AS explique ce dimanche qu’une réunion a eu lieu « ces dernières heures » au plus haut niveau chez les Merengue, et qu’il a été décidé que le club espagnol n’irait pas au clash avec le PSG pour essayer d’arracher la signature de Kylian Mbappé avec un an d’avance.

Florentino Perez estime que Mbappé a tenu les engagements qu’il aurait pris depuis plusieurs mois avec le Real Madrid, à savoir ne pas prolonger son contrat à Paris, et qu’en contrepartie il suffira d’être patient pour s’offrir le joueur français dans un an. Le quotidien sportif précise en effet que des proches de Kylian Mbappé ont demandé à Madrid de faire le forcing pour un transfert cet été. Une option que les dirigeants madrilènes ont décidé d’oublier, ne souhaitant pas défier frontalement le Qatar, un pays avec qui Florentino Perez a d’excellentes relations, même si l’épisode de la Super League a changé la donne. Financièrement, le Real Madrid a tout à gagner à attendre un an de plus, même si forcément il existe le risque que finalement le clan Mbappé change d'avis et signe une prolongation au PSG. Une supposition qui n'est pas du tout envisagée en Espagne.