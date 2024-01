PSG ‍: Mbappé a déjà signé à Madrid, l’annonce brutale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est déjà le feu en ce 1er janvier 2024 dans le dossier Mbappé, avec des informations très précises venues d’Espagne sur la décision de l’attaquant du PSG de réserver sa future maison à Madrid en vue de sa signature l’été prochain.

Déjà animée en temps habituel, l’émission espagnole El Chiringuito a fêté dignement le passage à la nouvelle année avec un show spécial pour mettre le feu et envoyer de quoi remplir les trois prochaines saisons de bêtisiers. Au milieu de cela, des discussions qui tournent bien évidemment autour du football et de ce qu’il faut attendre de 2024. Et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps et le passage du 31 décembre au 1er janvier, pour voir le sujet Kylian Mbappé se faire sa place au centre des débats. Cela fait désormais plusieurs années que l’attaquant français snobe le Real Madrid, poussant même l’offense à prolonger au PSG alors que Josep Pedrerol, l’animateur d’El Chiringuito avait juré, et même mis son poste en jeu, qu’il signerait dans la capitale espagnole en 2022.

Bonne année à tous.

Je vous souhaite santé, bonheur et épanouissement à vous et vos proches.



2024 sera grand !!!!



🥳🎉❤️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2023

En fin de saison, Kylian Mbappé sera de nouveau libre, puisqu’il n’a toujours pas prolongé au Paris SG, et les journalistes ibériques n’ont pas mis bien longtemps à ouvrir les hostilités. Depuis ce 1er janvier 2024, le Real Madrid est en effet libre de négocier avec le clan Mbappé sans prévenir le PSG, et de discuter voire même de lui faire signer son futur contrat si c’est ce que l’ancien monégasque veut.

La maison d'un joueur que Mbappé connait très bien

Pour Edu Aguirre, journaliste d’El Chiringuito, tout est déjà bouclé. Si l’accord définitif n’est pas forcément scellé dans le marbre, une information dévoilée dans cette nuit du réveillon ne laisse la place à aucun doute. « Kylian Mbappé a déjà trouvé sa maison à Madrid. Il ne l’a pas encore achetée, mais il l’a réservée en vue de son arrivée. Tout est déjà bouclé pour son arrivée, et il a fait son choix sur son futur domicile à Madrid. On sait déjà quelle est la maison, et c’est la maison d’un joueur de football. Un joueur que Mbappé connait très bien. Nous ne pouvons pas donner son nom, mais c’est déjà réglé. Il n’a pas encore signé au Real, mais il s’y prépare », a livré Edu Aguirre, qui délivre en effet des détails assez précis sur la future arrivée de l’attaquant du PSG à Madrid. Nul doute que, si cette information s’avérait juste, cela confirmerait son envie de préparer à l’avance une éventuelle arrivée à Madrid.

Néanmoins, ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi affichait sa confiance dans ce sujet délicat, étant au moins persuadé que Kylian Mbappé n’avait pas encore fait de choix définitif en vue de la suite de sa carrière. Réserver une maison pour habiter à Madrid fait certainement partie des choses qui doivent être effectuées en amont en cas de signature au Real, mais nul doute que la pénalité ou le montant de la réservation sont bien secondaires si jamais l’international français venait à changer d’avis, et prolonger au PSG ou même signer chez un prétendant anglais. Le suspense reste entier même si la presse espagnole met déjà la pression. Au cours de l’émission néanmoins, les voix étaient unanimes pour dire que, si son arrivée au Real Madrid était la tendance forte, il n’est plus impensable de le voir de nouveau prolonger au PSG, qui a toujours su trouver les arguments pour le convaincre de continuer ces dernières années.