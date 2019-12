PSG : Mbappé 6e du Ballon d’Or grâce à un match, c’est abusé

Dans : PSG.

Lundi soir à Paris, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or. Le premier Français arrive à la sixième position et il s’agit sans surprise de Kylian Mbappé.

Aux yeux de nombreux observateurs, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne méritait pas forcément de terminer devant des joueurs comme Alisson Becker ou Robert Lewandowski. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Johan Micoud fait partie de ceux qui estiment que l’international français était un peu trop haut dans le classement. L’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux est même allé plus loin, indiquant que son triplé retentissant face au FC Bruges en Ligue des Champions lui avait sans doute permis de gratter quelques places sur le buzzer.

« Cette sixième place de Kylian Mbappé, c’est un peu haut pour moi. Ce n’est pas forcément justifié par rapport à des joueurs qui sont derrière lui mais plus méritants. Il a fait une belle saison, mais Mbappé on l’attend sur la Ligue des champions. On ne l’a pas vu. Sur l’année qui vient de s’écouler j’attendais plus de lui dans les grands matches. Donc sixième du classement… il ne le mérite pas. Je me demande si le match à Bruges n’a pas compté dans les votes. C’est peut-être ce match là qui a marqué les esprits » a indiqué le chroniqueur, pas totalement convaincu que Kylian Mbappé méritait d’être aussi bien classé pour ce Ballon d’Or 2019.