Une pépite du PSG fait saliver l’Europe à 17 ans ‍!

A seulement 17 ans, le défenseur parisien Joane Gadou a tapé dans l’œil de Luis Campos… mais également de nombreux clubs européens, qui suivent la progression du joueur du PSG de près.

Ce n’est un secret pour personne, le centre de formation du Paris Saint-Germain regorge de pépites. Le club de la capitale l’a prouvé ces dernières années avec des joueurs tels que Mike Maignan, Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou plus récemment Warren Zaïre-Emery, parmi tant d’autres. A tout juste 17 ans, un jeune défenseur est en train de se faire un nom au PSG : Joane Gadou. Du haut de ses 1m95, il est « l’une des plus belles promesses » du centre de formation parisien, selon RMC à tel point que Luis Campos et Luis Enrique ont flashé sur lui.

La preuve, l’ancien sélectionneur de l’Espagne le convoque de manière régulière pour les entraînements avec les professionnels. Sur le banc face à Monaco et la Real Sociedad ainsi que lors de certains matchs de Coupe de France, Joane Gadou n’a pas encore vécu ses premières minutes avec les pros, mais cela ne serait tardé. Convaincu par le potentiel du joueur, le Paris Saint-Germain lui a d’ores et déjà proposé un contrat professionnel. Luis Campos en fait une priorité car de nombreux clubs européens suivent avec beaucoup d’attention la progression de Joane Gadou.

C’est notamment le cas de plusieurs clubs en Allemagne, toujours friands des jeunes français à fort potentiel. Le PSG est sous la menace car le Borussia Dortmund est l’un des clubs très chauds pour accueillir Joane Gadou, dans le cas où ce dernier refuserait de signer pro avec le club de la capitale française. Le volet financier sera important, mais pas prioritaire pour Gadou, qui veut aussi se donner toutes les chances de percer au plus haut niveau en s’engageant dans un projet où il bénéficiera d’un temps de jeu. Le PSG va sans doute devoir dégraisser en défense centrale s’il ne veut pas effrayer sa pépite car avec Beraldo, Marquinhos, Skriniar, Danilo, Kimpembe ou encore Mukiele, le secteur semble bouché.