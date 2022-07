PSG : Icardi et Wanda Nara refusent de quitter Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos veut se débarrasser d’un maximum d’indésirables au PSG mais l’un d’entre eux sera très difficile à faire partir, il s’agit de Mauro Icardi.

Auteur d’une saison très décevante en 2021-2022, Mauro Icardi a été placé sur la liste des joueurs transférables par Luis Campos au Paris Saint-Germain. Néanmoins dans les faits, il sera extrêmement difficile pour le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi de trouver une porte de sortie à l’international argentin. Et pour cause, malgré une cote toujours intéressante en Italie, Mauro Icardi affiche toujours sa volonté de rester au Paris SG. Selon les informations de But, l’ex-capitaine de l’Inter Milan ne fera aucun compris financier pour la suite de sa carrière. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, dont les dirigeants ont bien conscience que Mauro Icardi ne retrouvera jamais ailleurs un tel salaire, estimé à près de 10 millions d’euros par an.

Icardi refuse de quitter le PSG cet été

Ces dernières heures, la rumeur d’une arrivée de Mauro Icardi à Monza, promu en Série A et dont le propriétaire n’est autre que Silvio Berlusconi, fait beaucoup de bruit en Italie. Cela étant, la piste Mauro Icardi ne devrait pas être approfondie par le promu en Série A comme l’a indiqué Adriano Galliani, directeur général de l'AS Monza. Selon la presse italienne, Monza suit en revanche la situation d’Edinson Cavani, qui présente l’avantage d’être libre de tout contrat après son aventure à Manchester United. Au contraire, Mauro Icardi est bel et bien lié au PSG jusqu’en juin 2024 et on voit mal comment le club de la capitale pourrait se débarrasser de l’Argentin et de son salaire XXL. Luis Campos a d’ores et déjà prévenu les indésirables qu’un « loft » déguisé allait être mis en place à Paris. Mais cela n’a pas vraiment d’effet sur Mauro Icardi, dont le football ne semble plus être une priorité depuis un certain temps.