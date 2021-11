PSG : Mauricio Pochettino viré, la menace est là !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant le match PSG-Nantes, Mauricio Pochettino s'est longuement confié. Pour certains, la prise de parole de l'entraîneur argentin cache peut-être la crainte de ce dernier d'être rapidement viré.

Plutôt rare dans les médias depuis qu'il a succédé à Thomas Thuchel sur le banc du Paris Saint-Germain en tout début d'année, l'ancien coach de Tottenham a longuement répondu aux questions du quotidien sportif avant la réception des Canaris samedi au Parc des Princes. Pour l'entraîneur argentin, il s'agissait surtout de faire comprendre qu'il avait besoin de temps pour essayer de donner un vrai style de jeu à son équipe, alors que le PSG est régulièrement attaqué sur son absence totale de stratégie. Mauricio Pochettino s'est donc défendu concernant cette critique de plus en plus vive à l'encontre de sa méthode, mais il n'empêche que d'ici la fin de l'année 2021, celui qui a sous ses ordres Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé a tout intérêt à changer la donne. Car le Qatar l'a démontré dans le passé, quand un entraîneur ne lui convient plus, peu importe la durée de son contrat et le calendrier sportif, il peut sauter.

Pochettino sent le danger au PSG !

Après la sortie médiatique remarquée de Mauricio Pochettino, certains pensent que ce dernier est clairement en danger et que cette interview le démontre. Dans Le Parisien, Jean-Michel Moutier, directeur sportif du Paris Saint-Germain de 1991 à 1998, estime que l'ancien manager des Spurs fait preuve d'une vraie fébrilité et que cela cache peut-être un sentiment de peur de se faire rapidement virer. « Je ne comprends pas très bien où il veut en venir. Quelles sont les idées du PSG ? Quelles sont ses idées ? Il est là mais il n’est pas là, un peu comme son équipe sur le terrain. Cela ressemble à un aveu de faiblesse (...) A-t-il un coup de blues ? Sa communication est étonnante. Il donne le signe qu’il est de passage. On dirait qu’il sent que sa fin est proche », explique l'ancien dirigeant du club de la capitale, qui visiblement ne serait pas plus surpris que cela que comme l'an dernier le Paris SG profite de la trêve de fin d'année pour changer une nouvelle fois d'entraîneur. Et forcément les regards se tournent désormais vers Zinedine Zidane.