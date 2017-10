PSG : Matuidi lâche ses vérités sur Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain cette saison, Adrien Rabiot est également un homme fort du groupe de Didier Deschamps en Equipe de France. Appelé à s’imposer chez les Bleus malgré la concurrence de Matuidi, Pogba ou encore Kanté, le jeune parisien fait l’unanimité. Présent devant les médias à Clairefontaine, Blaise Matuidi, désormais à la Juventus Turin, reconnaît qu’Adrien Rabiot sera sans doute vite indispensable aux Bleus.

« Non pas du tout, je ne suis pas surpris par Rabiot car il a beaucoup de qualités mais aussi un gros mental. Ça ne me surprend pas de le voir à ce niveau-là. J'ai découvert un joueur pétri de talent et qui n'a peur de rien. Il faut qu'il garde ça, c'est bon pour l'avenir du PSG et de l'équipe de France. Il fait partie des joueurs qui seront demain très importants en Bleus, il l'est déjà en club et il peut le devenir en équipe de France » a expliqué le milieu de terrain de la Juve, qui devrait néanmoins être préféré à Adrien Rabiot pour le déplacement délicat des Bleus sur la pelouse de Sofia samedi soir afin d’y défier la Bulgarie en match de qualification à la Coupe du Monde 2018.