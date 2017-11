PSG : Marquinhos valide une piste chaude du mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, la presse brésilienne annonce un accord entre le Paris Saint-Germain et Fluminense pour le transfert de Wendel (20 ans).

Dimanche, Téléfoot confirmait l’information en indiquant que le joueur pourrait signer au PSG cet hiver avant d’être prêté six mois dans la foulée au FC Porto afin de s’acclimater à l’Europe. En attendant une éventuelle officialisation, les supporters parisiens se demandent sans doute ce que vaut le milieu de terrain relayeur, également capable de jouer seul devant la défense dans un 4-3-3.

Wendel, un joueur « de très haut niveau » au Brésil

Interrogé par TF1, Marquinhos s’est exprimé au sujet de Wendel, qu’il connaît bien. « Au Brésil, Wendel est considéré comme un joueur de très haut niveau. C’est un joueur qui est prêt pour venir en Europe et s’il vient on sera prêt à l’aider pour son adaptation. S'il venait, c'est un milieu de terrain qui devrait beaucoup nous aider » a lancé le défenseur central parisien, convaincu que son compatriote apporterait beaucoup à ce PSG en manque de solutions au milieu. Avec les blessures à répétition de Thiago Motta, Unai Emery ne peut compter que sur trois joueurs capables d’évoluer devant la défense : Adrien Rabiot, Marco Verratti et Giovani Lo Celso, tous les trois plus à l’aise dans un rôle de relayeur.