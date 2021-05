PSG : Marquinhos Sr agressé, quatre hommes arrêtés

Dans : PSG.

Le 14 mars dernier, alors que le PSG affrontait Nantes au Parc des Princes, le père de Marquinhos se faisait agresser à son domicile.

La soirée était terrible pour le Paris Saint-Germain, battu par un relégable au Parc des Princes et qui subissait dans le même temps des agressions et des cambriolages chez le père de Marquinhos ainsi qu’au domicile d’Angel Di Maria. Deux mois plus tard, le travail de la police porte ses fruits puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, quatre hommes de 18, 21 et 29 ans pour deux d’entre eux ont été interpellés dans le cadre de l’agression du papa de Marquinhos. Les quatre malfaiteurs ont été interpellés par la Police Judiciaire de Versailles, épaulé par la brigade de recherche et d’intervention, dans le nord de Paris mais également dans le Val-de-Marne. Des perquisitions sont par ailleurs menées pour confirmer leur lien avec l’agression du père de Marquinhos.

Une enquête rondement menée

« Toujours selon nos informations, les limiers de la BRB auraient remonté leur piste, via une voiture, préalablement placée sous surveillance, et qui aurait servi le soir de la séquestration du père du défenseur brésilien » détaille la cellule enquête du quotidien national, avant de retracer les faits du 14 mars. « Les deux intrus s'en étaient pris physiquement au père du joueur afin de lui faire avouer l'emplacement de ses valeurs. Frappé aux côtes, au thorax et au ventre, il a assisté, impuissant, à la fouille de sa villa. Séquestrés pendant près de quarante minutes, le patriarche et ses deux filles ont ensuite vu leurs agresseurs s'emparer de sac de voyage de luxe ainsi que de 1 500 € ». Des avancées significatives qui satisferont certainement le PSG, qui a mis le paquet sur la sécurité de ses joueurs depuis ce double épisode du mois de mars.