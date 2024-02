PSG ‍: Marquinhos se « ‍chie dessus ‍», son frère menace Riolo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo a égratigné Marquinhos après la victoire du PSG contre la Real Sociedad en disant avec des termes très imagés pour dire que le capitaine brésilien de Paris jouait avec la peur en Ligue des Champions.

Marco Verratti est parti, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible au Paris Saint-Germain et il semble que ce soit Marquinhos. Très bien noté par L’Equipe dans son édition du jour, le capitaine parisien a été la cible du journaliste de RMC après la victoire parisienne face à la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses… Il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle » a notamment lancé Daniel Riolo à l’encontre du capitaine du Paris Saint-Germain.

Des propos qui semblent tout de même assez durs à l’encontre de Marquinhos après la rencontre de mercredi soir car même si le capitaine brésilien a manqué son début de match, il s’est ensuite repris et a réalisé globalement une performance correcte. Ce qui est certain, c’est qu’au PSG et dans l’entourage du joueur, on a déjà pris connaissance des propos tenus par l’éditorialiste de l’After Foot. Le frère de Marquinhos a livré une réponse sanglante à Daniel Riolo avec un ton menaçant qui laisse penser que les propos du journaliste ont irrité en interne.

« Daniel Riolo, si tu es un homme, dis-moi tout ce que tu as dit aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement » a publié le frère de Marquinhos en story sur son compte Instagram. Une réponse qui ne manque pas de piment et qui laisse penser que Daniel Riolo sera de nouveau interrogé sur le sujet lors des prochaines émissions de l’After Foot. En attendant, il ne serait pas surprenant de voir le PSG réagir à son tour face aux propos tenus par le journaliste à l’encontre de son capitaine.