Luis Enrique commence à coûter cher au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a arraché le nul contre Newcastle à la dernière minute. Néanmoins, les Parisiens ont clairement laissé filer un succès à leur portée à cause d'une trop grande inefficacité. La composition et les choix de Luis Enrique sont remis en cause.

Si le PSG avait été mangé par Newcastle dans l'intensité au match aller, les Parisiens ont clairement marché sur les Anglais en seconde période mardi soir. La statistique la plus parlante concerne le nombre de tirs parisiens : 31 tentatives en 90 minutes. Mais, les attaquants du PSG n'ont cadré que 7 fois seulement. L'inefficacité parisienne était pointée du doigt après ce match nul 1-1 qui aurait du se transformer en victoire. Alors que Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou Ousmane Dembélé ont été incapables de conclure leurs actions, une question se pose : pourquoi Gonçalo Ramos n'est entré qu'à la 85e minute du match ?

Luis Enrique gâche Ramos au PSG

Les talents de finisseur de l'ancien de Benfica n'auraient pas été de trop pour le PSG. Même si ses débuts à Paris ont été décevants, il a su marquer à 3 reprises en Ligue 1 quand même. Seul Kylian Mbappé peut se targuer d'avoir de meilleures stats en Ligue 1 que lui. Rolland Courbis tire ainsi à boulets rouges sur Luis Enrique. Le consultant de RMC ne comprend pas le manque de confiance accordé à Gonçalo Ramos mais aussi un autre choix de mardi : la titularisation de Kang-In Lee à la place de Vitinha. De quoi faire de Luis Enrique le responsable du match nul parisien.

« Quand tu penses que ton plan B c’est de mettre Mbappé à la pointe de l’attaque… Tu me dirais que Mbappé tu le mets en retrait d’un numéro 9 Ramos pour pouvoir prendre son élan, faire des appels mais que dans la construction les joueurs jouent Ramos dans un premier temps, en déviation. Il y a eu beaucoup de centres et on a besoin d’un gars qui flaire les coups. […] Ça ce n’est pas Mbappé, c’est pas Kolo Muani, c'est Ramos. Faire rentrer Barcola pourquoi pas, mais plutôt que Ramos c’est une invention. Démarrer avec le Coréen (Lee) plutôt que Vitinha… Je pensais que Vitinha avait eu une gastro dans l’après-midi. Il y a toute une liste d’incompréhensions mais c’est certainement nous et moi qui ne sommes plus aussi bons », a t-il analysé dans l'After Foot. Il ne sera pas facile de faire changer d'avis Luis Enrique, attaché à son système quitte à mourir avec ses idées. Le PSG espère que ses rêves de C1 ne périront pas aussi dans l'aventure.