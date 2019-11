PSG : Marquinhos et Tuchel, un bug en cours à Paris ?

Dans : PSG.

Longtemps aligné au poste de sentinelle pour dépanner, le défenseur central Marquinhos semble s’installer devant la charnière. Un choix de Thomas Tuchel qui ne fait pas l’unanimité.

Marquinhos au milieu de terrain, c’est devenu une habitude dans les compositions du Paris Saint-Germain. On ne parle plus d’un simple dépannage pour compenser l’absence de vraie sentinelle. Cette saison, les recrues Idrissa Gueye et Ander Herrera pourraient très bien évoluer à ce poste. Il s’agit donc d’un vrai choix de l’entraîneur Thomas Tuchel qui compte toujours autant sur la polyvalence de ses joueurs. Peut-être même un peu trop selon Mickaël Madar, persuadé que le Brésilien souffre de ces changements de poste.

« Je crois qu'il n'y a que Tuchel pour le préférer au milieu, a critiqué l’ancien attaquant du PSG dans Le Parisien. Même s'il a un abattage incroyable, qu'il est généreux dans tout ce qu'il fait et même souvent agréable à voir jouer, il est aussi un peu perdu par moments au milieu. On voit que son positionnement est parfois aléatoire et tout au moins perfectible. Le problème, c'est qu'à force de le changer de poste, il perd son football et ses repères. »

Le beau discours de Tuchel

« On l'a vu récemment lorsqu'il a été replacé derrière à Dijon, a rappelé le consultant de Canal+. C'est la première fois que je vois Marquinhos aussi mauvais et prendre le bouillon de la sorte. Le problème de Tuchel, c'est que lorsqu'il fait des changements, il met souvent les mecs en avant, comme pour justifier ses choix. Alors bien sûr, je l'ai vu faire des bons matchs au milieu, mais il n'est pas le grand n° 6 que nous décrit son entraîneur. » Rappelons qu'en sélection, l'international brésilien évolue toujours en défense centrale aux côtés de Thiago Silva.