PSG : Martial à Paris, l'idée folle de Jorge Mendes ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour le moment, la dernière journée du mercato est assez calme au PSG mais une surprise sur le gong signée Leonardo n’est pas à exclure.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est un adepte du money-time. Depuis son retour en France, il l’a prouvé, notamment il y a deux ans lorsqu’il a fait signer Keylor Navas et Moise Kean lors de la dernière journée du mercato estival. En ce 31 août 2021, les arrivées ne devraient pas se bousculer au Camp des Loges. Un ultime renfort est néanmoins envisageable, à en croire les informations obtenues par RMC. En effet, la radio affirme que si la priorité est de dégraisser en trouvant des portes de sortie aux indésirables, même en prêt, Leonardo ne dirait pas non à une surprise de dernière minute dans le sens des arrivées. En Espagne, la rumeur Anthony Martial au PSG a par exemple pris soudainement de l’envergure.

La rumeur Martial enfle en Espagne

A en croire les informations obtenues par Madridista Real, Jorge Mendes tente de jouer les intermédiaires en plaçant Anthony Martial au Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’attaquant français a vu un concurrent de poids débarquer à Manchester United il y a quelques jours en la personne de Cristiano Ronaldo, transféré en provenance de la Juventus Turin pour 23 millions d’euros bonus compris. Reste que le Paris SG a peu de chances d’accélérer sur ce dossier si Mauro Icardi et Kylian Mbappé venaient à rester, ce qui est la grosse tendance. Paris ne dirait en revanche pas non à un renfort au poste de latéral gauche, où Juan Bernat ne s’est toujours pas remis de sa rupture des ligaments croisés. Après s’être offert Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait donc préparer une ultime surprise à ses supporters en ce 31 août, date de clôture du mercato.