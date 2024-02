PSG ‍: Marquinhos défend ce choix contesté de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Beraldo enchaine les matchs depuis son arrivée en janvier dernier au PSG. Le défenseur brésilien joue même par moments à un poste qui n'est pas le sien, à savoir latéral gauche.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a misé sur un nouveau défenseur en la personne de Lucas Beraldo. Défenseur central de Sao Paulo, Beraldo a changé de monde en signant dans la capitale française. Si certains pensaient que l'adaptation serait dure et le temps de jeu faible, ce n'est pas vraiment le cas. Depuis sa signature au PSG, le Brésilien de 20 ans a déjà pris part à 8 rencontres. Et par moments, il occupe même le poste de latéral gauche pour dépanner, comme ce fut le cas face à la Real Sociedad en Ligue des champions. Sa maturité et son niveau de jeu affiché impressionnent même ses coéquipiers, dont son idole Marquinhos.

Beraldo, Marquinho est sous le charme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Beraldo🇧🇷 (@lberaldo_)

Au micro de TNT, le capitaine du PSG a en effet fait l’éloge de son jeune coéquipier et compatriote : « Je sais que c’est très difficile de venir du Brésil, il faut s’adapter au style de jeu, au nouvel entraîneur, à la nouvelle maison, au froid. Il est arrivé et s’est adapté très vite. Je suis très content, la confiance que lui donne le coach est le résultat de son travail. Il a l’opportunité de jouer. Il se porte très bien, avec beaucoup de personnalité et montre pourquoi le PSG est allé le chercher au Brésil ». De quoi assurément faire plaisir à Lucas Beraldo, en pleine apprentissage du football européen mais qui s'en tire pour le moment pas trop mal. L'ancien de Sao Paulo a la confiance de son entraineur Luis Enrique, qui voit en lui le futur du Paris Saint-Germain. A lui de la rendre et de continuer sa progression à vitesse grand V dans la capitale française.