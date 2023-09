Le Real pique Mbappé au PSG, le boss donne le feu vert ‍!

Dans : PSG.

Attentif aux finances des clubs espagnols, Javier Tebas n’a pas la moindre inquiétude pour le Real Madrid. Le président de la Liga estime que la Maison Blanche a largement les moyens de recruter Kylian Mbappé. Au passage, le dirigeant ne serait pas mécontent de voir le Paris Saint-Germain en difficulté.

Il faut croire que la Liga passionne moins les amateurs de football. Depuis le début de la saison, le championnat espagnol enregistre des audiences décevantes. On peut penser que la qualité des rencontres a un lien avec les chiffres enregistrés, tout comme les départs de stars comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ces dernières années. Sans compter Karim Benzema, Eden Hazard, Casemiro, Dembélé ou Varane. Pour remonter la pente, l’arrivée d’un joueur du calibre de Kylian Mbappé ferait sûrement du bien à un championnat qui ne parvient pas à lutter économiquement avec la Premier League par exemple.

Nul doute que Javier Tebas ne s’en plaindrait pas, lui qui estime que le Real Madrid, malgré les contraintes financières imposées par la Liga, a largement les moyens de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Si le Real Madrid peut s'offrir Mbappé ? Il faut voir comment sortir 200 millions d'euros, sur combien d'années, combien ils le paient. Je ne sais pas, a d’abord répondu le patron de la Liga. Le Real Madrid peut faire beaucoup de choses, pour Mbappé mais pas seulement. Mais j'ai le sentiment qu'ils pourraient le faire. »

Le Qatar, « pays satellite »

Javier Tebas en serait probablement ravi, et pas seulement pour ramener les projecteurs sur son championnat. L’Espagnol ne cesse de critiquer le Paris Saint-Germain qui vient de vendre des indésirables à de bons prix au Qatar. « Sinon, on peut aussi faire comme la France qui ne contrôle pas le PSG alors qu'ils vendent Verratti au Qatar pour plus de 40 millions d'euros, a-t-il lâché. Ou peut faire ça aussi, trouver un pays satellite qui nous achète des joueurs pour faire de gros bénéfices et ainsi acheter ensuite tous les joueurs que l'on veut. C'est ça le système que nous souhaitons ? Je ne crois pas. » Javier Tebas n'est donc pas près d'oublier le champion de France, contre qui il lutte depuis désormais une décennie. Sans vraiment parvenir à freiner les dépenses du club francilien, ni à provoquer des sanctions de la part de l'UEFA par le biais d'un fair-play financier qui ne semble plus faire peur à grand monde. Entre les clubs multi-propriétés et les clubs-état, les façons de contourner les règlements européens sont pour le moment facilement trouvées par les grands d'Europe, du moins dans certains pays...