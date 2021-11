PSG : Marquinhos, contrat à vie avec Paris ?

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Patron et capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a déjà évoqué son envie de rester jusqu'à la fin de sa carrière dans la capitale. Bonne nouvelle pour les supporters, le Brésilien a entamé des négociations avec sa direction pour une prolongation de contrat.

Arrivé il y a huit ans au PSG en provenance de Rome, alors qu’il n’avait que 19 ans, Marquinhos est aujourd’hui un taulier indispensable de l’équipe. Le défenseur central est toujours présent pour les gros matchs et passe rarement à travers. Sa voix est importante dans le vestiaire, notamment auprès des Sud-Américains dont il est évidemment proche. Il peut également se montrer décisif comme contre le Bayern Munich la saison dernière, ou encore contre Lille cette saison et à Saint-Etienne dimanche, où il a inscrit un doublé. Actuellement lié au PSG jusqu’en 2024, il avait exprimé en début d’année sa volonté de terminer sa carrière dans le club de la capitale. « Finir ma carrière au PSG ? J’espère ! On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent », avait déclaré Marquinhos.

Des négociations pour deux années supplémentaires

Que Marquinhos se rassure, il a pour le moment, à 27 ans, parfaitement sa place au PSG. Et le club compte sur lui pour encore de nombreuses saisons. Selon les informations de RMC Sport, les deux parties négocient actuellement pour une prolongation de deux années supplémentaires. Marquinhos serait alors lié avec le PSG jusqu’en 2026, l’année de ses 32 ans. Le joueur, pisté par le Chelsea de Thomas Tuchel et le Real Madrid l’été dernier, veut rester. Rien n’est acté mais un accord pourrait rapidement être trouvé tant Marquinhos et le PSG sont sur la même longueur d’ondes. Cette information devrait ravir la grande majorité des supporters parisiens.