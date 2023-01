PSG : Marquinhos a un vrai problème dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est parti pour signer Milan Skriniar, au plus tard l'été prochain. Une bonne nouvelle dans une défense fragilisée ces derniers mois. Marquinhos notamment déçoit souvent. Pour le journaliste Patrick Juillard, le Brésilien peut se relancer avec le Slovaque à ses côtés.

Le feuilleton Milan Skriniar aura duré plus de six mois mais il va s'achever sur une fin heureuse pour le PSG. En effet, ces derniers jours, on apprenait que le Slovaque refusait l'offre de prolongation de l'Inter Milan. Il va normalement aller jusqu'au bout de son contrat avant de rejoindre le PSG avec qui il a un accord de principe pour le futur. Une belle opération pour les Parisiens qui s'offriraient un vrai roc défensif, loué de tous en Italie. Il ferait d'autant plus de bien en ce moment. En effet, le club parisien est en souffrance dans ce secteur de jeu, en témoigne ses dernières sorties.

Skriniar plutôt que Ramos, le PSG et Marquinhos y gagnent !

Les Parisiens ont encaissé six buts en cinq matches officiels depuis la reprise, et même quatre en plus en amical face à la formation des clubs de Riyad. Surtout, les titulaires actuels Sergio Ramos et Marquinhos montrent de grosses lacunes. L'Espagnol fait son âge, notamment en vitesse pure, et le Brésilien inquiète de plus en plus. On est loin du capitaine modèle et insubmersible des années précédentes. Marquinhos est en crise de confiance et affiche une fragilité inédite dans ses interventions. Pour le journaliste Patrick Juillard, l'explication ne peut venir que de son association avec Ramos. Skriniar aidera le retour d'un grand Marquinhos, libéré du maillon faible espagnol à ses côtés.

#PSG #Skriniar



🛬🇸🇰Mercato: Škriniar arrive, Ramos à la retraite ?



🗣️💬"Škriniar c'est avant tout un joueur très solide au duel voire intraitable... Je pense que Marquinhos avec un Škriniar solide et bien entré dans l'équipe, il retrouverait des couleurs." @PatrickJuillard pic.twitter.com/i6HcporjQo — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) January 21, 2023

« Pourquoi c’est une pierre dans le jardin de Ramos ? Quelles sont les qualités de Skriniar ? Skriniar c’est avant tout un joueur très solide au duel voire intraitable. […] C’est globalement l’un des défenseurs les plus solides de Serie A sur les dernières années. […] Ça veut dire en gros (au PSG) notre défense n’est pas assez agressive, on va aller chercher ce qu’il nous faut ailleurs. Sachant que Kimpembe manque et que Marquinhos n’est pas très bon depuis plusieurs mois, c’est peut-être à cause de la présence de Ramos que Marquinhos n’est pas bon. Il doit un peu défendre pour deux, je pense que Marquinhos avec un Skriniar solide et bien entré dans l’équipe, il retrouverait un peu des couleurs. C’est peut-être le pari que font les dirigeants et les recruteurs du PSG », a t-il indiqué sur Europe 1. De quoi confirmer la thèse d'un Ramos poussé dehors par Skriniar à l'issue de son contrat, en juin prochain.