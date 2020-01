PSG : Marquinhos 1 - Braqueurs 0 en plein Paris-Monaco

Dans : PSG.

Des cambrioleurs ont tenté de visiter le domicile de Marquinhos alors que ce dernier jouait la rencontre PSG-Monaco. La tentative a tourné court, mais si les voleurs courent encore.

Même si rien n’indique qu’ils savaient qu’ils s’attaquaient au domicile de Marquinhos, des cambrioleurs avaient visiblement vu que dimanche soir le Paris Saint-Germain recevait Monaco au Parc des Princes et que le défenseur brésilien était titularisé par Thomas Tuchel. Car au moment où Marquinhos disputait cette rencontre, quatre individus masqués sont entrés dans le jardin de la maison du footballeur et pas pour y cueillir des fleurs. Cependant, conscient du danger depuis bien longtemps, le Brésilien dispose à son domicile d’un agent de sécurité et ce dernier a téléphoné à la police après avoir aperçu les quatre visiteurs du soir. Conscients d’avoir été repérés, les malfrats sont partis sans même avoir eu l’occasion de voler quoi que ce soit, la police arrivant trop tard pour les coincer.

Selon L’Equipe, le parquet de Versailles a ouvert une enquête suite à cette tentative de cambriolage du défenseur qui n’est pas le premier joueur du PSG à subir ce genre de problème, Thiago Silva ou bien encore Daniel Alves ayant eu aussi la visite de voleurs. Des soucis qui ont poussé le club de la capitale à mettre à la disposition de leurs joueurs des agents de sécurité. Des soucis similaires ont également été rencontrés à Marseille, Lyon, Lille...