PSG : Mardi 9h00, Neymar sème le chaos

C’est ce mardi à partir de 09h00 que Netflix va mettre à la disposition de ses abonnés le documentaire retraçant un an et demi de la vie de Neymar, de août 2019 à décembre 2020.

Une période délicate dans lequel le réalisateur brésilien David Charles Rodrigues s’est plongé avec toutes ses équipes, obtenant l’accord pour filmer les moments délicats, les désaccords familiaux, donner la parole aux détracteurs du joueur du PSG, notamment au Brésil, et essayer de gratter la carapace de l’ancien barcelonais. Ce documentaire appelé « Neymar, le chaos parfait » est disponible en trois épisodes, pour une durée totale de 3 heures.

La relation avec Neymar Senior est sulfureuse

L’une des principales découvertes de ce documentaire est de voir à quel point Neymar s’est éloigné de son père, avec qui il est en désaccord depuis son départ du Barça au PSG en 2017. Neymar Paï voulait voir son fils rester en Catalogne, mais il n’a pas eu le dernier mot, et depuis le père du prodige de Santos se demande un peu à quoi il sert après avoir tenté de protéger son fils pendant des années. Une scène de ce documentaire met justement aux prises le père et le fils, pour des reproches droits dans les yeux. Neymar se fait reprendre de volée sur son manque d’humilité, et déplore que son père soit toujours dans le conflit et l’agressivité. « Mon père m'a appris tout ce que je sais, il veillait sur moi vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Mais vient le moment où tu ne veux plus de ça. Et tu finis par perdre ton père », a ensuite reconnu Neymar en face de la caméra, dans des propos rapportés par L'Equipe.

Neymar se trouve trop critiqué

Des soucis familiaux donc, mais aussi un gros problème d’image auprès du grand public. Accusé pendant longtemps d’être un simulateur, Neymar a ensuite été ciblé pour son hygiène de vie incompatible avec la vie de footballeur de haut niveau. Des critiques injustes à ses yeux, lui qui estime que c’est très facile de lui tomber dessus comme il est l’une des superstars de son sport. « Je suis beaucoup plus critiqué que ce que je mérite. C'est pour ma famille et mes proches que c'est dur. Pour eux, je suis leur Batman, mais pour les autres, je suis le Joker. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. S'ils sont énervés, c'est leur problème. Qu'ils ravalent leur rancoeur. Ils sont révoltés car je suis focus sur le terrain et je sais aussi profiter de la vie. Personne n'y arrive. Moi, si », a livré le meneur de jeu du PSG, pour qui il est parfaitement capable de concilier vie sportive et vie personnelle, malgré la jalousie que cela peut provoquer.

Neymar marqué par le décès de Kobe Bryant

En tout cas, il y a un passage où Neymar revient sur un évènement qui l’a marqué. Il s’agit du décès de Kobe Bryant, le jeune retraité des parquets de la NBA est mort brutalement dans un accident d’hélicoptère, alors que le « Ney » lui vouait une énorme admiration. Un évènement qui a énormément fait réfléchir la star brésilienne. « C'est là qu'un déclic s'est produit. Quand Kobe, un sportif qu'il admirait tellement, a disparu, cela a créé un impact très important dans sa vie. Ça l'a fait réfléchir sur ce qu'il veut être, ce qu'il veut laisser comme héritage, pour son sport, sa famille. Vous allez voir, Neymar n'est pas cuit. Il va encore vous surprendre », a promis le réalisateur brésilien, qui a réussi à se rapprocher de Neymar pendant ces mois de tournage, où il suivait le joueur du PSG avec une équipe réduite pou ne pas être trop intrusif.