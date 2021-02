PSG : Marco Verratti vend du rêve à Paris

Dans : PSG.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Marco Verratti renaît dans l'entrejeu parisien et il y a clairement un PSG avec et un PSG sans Verratti.

Lorsque Mauricio Pochettino a débarqué à Paris, son premier choix fort a été d'installer Marco Verratti en numéro 10, voulant profiter de sa technique pour donner de bons ballons aux attaquants. Un choix rapidement critiqué par les spécialistes. Aligné à la pointe haute du milieu de terrain au Camp Nou, devant Leandro Paredes et Idrissa Gueye, l'Italien a survolé la partie, délivrant même une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé pour l'égalisation à 1-1. Interrogé sur son nouveau rôle, le milieu de terrain s'est montré très enthousiaste et clairement décidé à continuer à profiter de l'effet Pochettino.

« Avec le coach, je me sens plus libre, j'ai le droit d'aller où je veux sur le terrain, de trouver les espaces, d'être un peu plus haut.. Plusieurs fois, je suis arrivé dans la surface, et dans la surface c'est plus facile de faire la passe décisive, je devais donner un ballon parfait à Kylian. Ce sont des choses que nous faisons à l'entraînement. Nous apprenons tous les jours, et nous espérons que plus le temps passera, meilleurs nous serons » a déclaré l'international italien sur le site officiel du PSG. Si le niveau intrinsèque de Marco Verratti n'a jamais été remis en cause durant ses neuf saisons passées dans la capitale, c'est en revanche son hygiène de vie qui a régulièrement interrogé. Souvent blessé, le Petit Hibou a du mal à enchaîner les matchs et à être performant pendant 90 minutes. Si Mauricio Pochettino parvient à corriger ce défaut, le Paris Saint-Germain comptera alors dans ses rangs l'un des tous meilleurs milieux de terrain au monde. Pour l'instant, tout va bien, reste que Marco Verratti a souvent eu des hauts avec le PSG, puis des bas. A lui de changer cela.